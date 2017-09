Eerbetoon aan Andriessen en De Klerk

Haarlem viert deze maand dat Hendrik Andriessen en Albert de Klerk respectievelijk 125 en 100 jaar geleden in de Spaarnestad werden geboren. Met een op vrijdag 15 september van start gegaan festival besteedt de Andriessen De Klerk Stichting uitgebreid aandacht aan deze componisten-organisten.

In tal van concerten komen oratoria, liederen, orgel- en koorwerken van de twee tot klinken. In meerdere opzichten zijn het belangrijke componisten en organisten geweest voor de Nederlandse muziekwereld, met name voor de rooms-katholieke kerkmuziek.

Zaterdag 9 september onthulde burgemeester Wienen plaquettes op de geboortehuizen van Andriessen en De Klerk aan de Bakenessergracht 26a en 26. Als opmaat naar het festival organiseerde de Federatie Haarlemse Koren die dag het traditionele Korenlint, waarop tientallen koren hun kunnen demonstreerden in werken van beide componisten. De Klerk ontwikkelde zich tot een groots improvisator, waarbij de gregoriaanse gezangen zijn bron van inspiratie vormden. Even goed wist hij raad met een psalmmelodie uit de calvinistische traditie.

Het festival ging vrijdag 15 september van start in het stadhuis van Haarlem, waar musicoloog Willem Jan Cevaal het door hem geschreven festivalboek ”Twee musici in oorlogstijd” presenteerde aan de kinderen van beide componisten. Dezelfde dag begon ook een unieke tentoonstelling in Museum Haarlem die een inkijkje geeft in leven en werk van Andriessen en De Klerk. Te horen en te zien zijn bijzondere documenten, film- en geluidsfragmenten, foto’s en spullen uit de collecties van beide families. Uniek is een elf minuten durende opname uit 1947 van Andriessen tijdens een improvisatieconcert. De Klerk vertelde ooit dat deze improvisatie in zijn jonge jaren diepe indruk op hem had gemaakt.

Tijdens het openingsconcert van het festival speelde Gonny van der Maten zaterdagmiddag 16 september in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo de wereldpremière van het door Louis Andriessen voor de 125e geboortedag van zijn vader gecomponeerde orgelwerk ”De goddelijke routine”. Dit wordt de komende dagen op drie andere Haarlemse orgels herhaald.

Op 27 september houdt pianiste Caecilia Andriessen (86), jongste dochter van de componist, in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo een lezing over haar familie, haar vader en zijn werk. In een interview vertelde ze dat haar vader voor de rooms-katholieke kerkmuziek baanbrekend werk heeft verricht. Het niveau van het destijds gangbare repertoire ergerde hem. Hij greep daarom terug op oude kerkmuzikale beginselen. Ook in zijn functie als docent en hoogleraar, waarin hij de muziek vanuit de esthetische kant benaderde, is hij van grote betekenis geweest, aldus zijn dochter.

Het Andriessen De Klerk Festival wordt op dinsdagavond 3 oktober met een feestelijk concert in de Haarlemse Philharmonie afgesloten.

Meer informatie: www.andriessendeklerkfestival.nl