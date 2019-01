Edskes bouwt ‘nieuw’ orgel voor gg Moerkapelle

Bernhardt Edskes bouwt voor de gereformeerde gemeente van Moerkapelle een nieuw orgel, met gebruikmaking van een deel van het oude Flaesorgel dat nu in de kerk hangt.

De Zwitserse orgelbouwer heeft inmiddels een begin gemaakt met de werkzaamheden van wat hij een „syntheseorgel” noemt.

In de kerk van de gereformeerde gemeente van Moerkapelle bevindt zich sinds 1975 een orgel van Pieter Flaes. Deze ontwierp het instrument aan het eind van de 19e eeuw voor de Funenkerk in Amsterdam. Toen Flaes in 1889 overleed, zorgde diens opvolger D. G. Steenkuyl ervoor dat het ontwerp in 1890 gerealiseerd werd. Het orgel werd in 1975 door Fonteyn & Gaal overgeplaatst naar Moerkapelle. Het instrument is in 1996 voor het laatst gerestaureerd, door de firma Flentrop.

Vanwege de slechte staat van het orgel moest de gemeente op zoek naar een oplossing. Uiteindelijk kwam de orgelbouwcommissie uit bij de Zwitserse orgelbouwer Bernhardt Edskes. Deze gaat nu met gebruikmaking van een deel van het tweeklaviers Flaesorgel, dat zeventien stemmen telt, een ‘nieuw’ tweeklaviers orgel bouwen.

Edskes gaat het orgelfront restaureren en voorzien van een nieuwe onderkast. De speeltafel bevindt zich in de nieuwe situatie niet meer aan de linkerzijde van het orgel, maar in de onderkast, recht onder het front.

Edskes heeft qua dispositie een orgel van 29 registers ontworpen, verdeeld over hoofdwerk, bovenwerk en pedaal. Van dertien stemmen van het Flaesorgel gebruikt de orgelbouwer het pijpwerk, dat hij restaureert en completeert. In het ontwerp zijn 4 van de 29 registers als reservering opgenomen.

Vanuit de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG) is Herman den Hollander als adviseur bij het project betrokken. Edskes verwacht dat hij de bouw van het orgel binnen de periode van anderhalf jaar kan realiseren.