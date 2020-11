Edesche Concertzaal in zwaar weer door corona

Al acht maanden is het stil in de Edesche Concertzaal. Als dat zo blijft, is het in mei volgend jaar afgelopen met het Edese podium voor klassieke en kamermuziek.

Dat meldde Omroep Gelderland eind vorige week.

De concertzaal, gevestigd in de voormalige gereformeerde Noorderkerk in Ede, kan volgens eigenaar Nando Eskes niet rendabel draaien met het huidige toegestane aantal van dertig personen. Daarom is er sinds 7 maart geen concert meer gegeven in de zaal, waar normaal gesproken gerenommeerde musici en ensembles optreden.

De Edesche Concertzaal is niet gesubsidieerd, aldus Eskes tegenover Omroep Gelderland. De subsidies worden verstrekt aan zalen vanaf 300 stoelen. De Edesche Concertzaal telt 250 stoelen. Eskes zegt zelf al een miljoen euro te hebben gestoken in de zaal. Hij vraagt nu de provinciale en gemeentelijke overheid om een overbruggingskrediet van 100.000 euro, voor één seizoen. Komt dat bedrag er niet, dan is het in mei 2021 afgelopen met de zaal, aldus het bericht.

Op 1 januari wil Eskes besluiten of hij doorgaat met het muziekpodium, of niet.

Meer informatie: www.edescheconcertzaal.nl