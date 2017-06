Eén Nederlander naar tweede ronde Schnitgerconcours

In Alkmaar vindt dinsdagavond 13 juni de tweede ronde van het twaalfde Internationaal Schnitger Orgelconcours plaats. Onder de zes overgebleven deelnemers is nog één Nederlander: Jochem Schuurman.

In de eerste ronde speelden vrijdag en zaterdag twaalf deelnemers, onder wie de Nederlandse organisten Diederik Blankesteijn, Dorien Schouten en Jochem Schuurman. De laatse is door naar de tweede ronde, samen met Hyoju Ahn (Zuid-Korea), Victor Baena de la Torre (Spanje), Minji Choi (Zuid-Korea), Thomas Kientz (Frankrijk) en Martin Riccabona (Oostenrijk).

De zes spelen dinsdagavond (19.00-22.00 uur) op het Müllerorgel (1762) in de Kapelkerk in Alkmaar, waarbij ze moeten kiezen uit een repertoirelijst met muziek van Bach, Muffat, Bach/Krebs of Hurlebusch.

De finale, waarin drie finalisten het tegen elkaar opnemen, is op vrijdagavond 16 juni in de Grote Kerk van Alkmaar. De finalisten bespelen dan zowel het Van Hagerbeer/Schnitgerorgel als het Van Covelensorgel.

