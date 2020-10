Duncan Ward nieuwe chef-dirigent philharmonie zuidnederland

De Brit Duncan Ward (31) wordt met ingang van komend seizoen (2021/2022) de nieuwe chef-dirigent van philharmonie zuidnederland.

„Inmiddels is hij een van de meest veelzijdige dirigenten van zijn generatie met een indrukwekkend cv”, kenschetst een woordvoerder van het orkest de jonge, nieuwe muzikale voorman uit Kent. Dmitri Liss zal aan het einde van seizoen 2020-2021 afscheid nemen als chef.

Ward is erg blij met de benoeming. In seizoen 2019-2020 maakte hij zijn debuut bij philharmonie zuidnederland, in het Concertgebouw in Amsterdam. „Ik voelde een natuurlijke connectie met het orkest, al vanaf onze eerste repetitie. Ik was meteen ontzettend opgewonden door onze muzikale uitwisseling.”

Duncan Ward werkt regelmatig met orkesten als Orchestre de Paris, Staatskapelle Dresden, Londen Symphony Orchestra, Vienna Radio Symphony en Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Ook werd hij dit jaar door het Festival d’Aix-en-Provence benoemd tot artistiek leider van de Mediterranean Youth Orchestra.

„Duncan koestert een warm enthousiasme voor een zeer breed repertoire”, aldus zijn nieuwe werkgever. „Bovendien is hij een fervent voorvechter van maatschappelijke muziekprojecten: van zijn werk met de dakloze muzikanten van het Streetwise Opera-project, met een uitvoering in het Royal Opera House tijdens de Olympische Spelen in Londen in 2012, tot het lesgeven van muziek aan kinderen in scholen en weeshuizen in heel India als onderdeel van de WAM Foundation, die hij hielp oprichten in 2006.”

Ward is aangesteld voor drie seizoenen. Liss blijft als gastdirigent bij het orkest.

De philharmonie zuidnederland ontstond in april 2013 uit een fusie van het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonieorkest.

