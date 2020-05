Donateurs steunen musici afgelast Festival Oude Muziek

Het Festival Oude Muziek Utrecht lanceert in samenwerking met zijn donateurs een compensatiefonds van 250.000 euro voor de musici die tijdens het geannuleerde Festival Oude Muziek Utrecht 2020 zouden optreden.

Festival Oude Muziek Utrecht geannuleerd

Deze musici worden hard getroffen door de coronacrisis. Festivaldirecteur Xavier Vandamme: „Als festivalorganisator dragen we verantwoordelijkheid voor onze musici. Zij zijn de ware kracht van het festival, maar lijden nu de zwaarste financiële verliezen. Dankzij de donateurs van de Stichting Vrienden Oude Muziek kunnen we een compensatiefonds creëren. De musici ontvangen een vast bedrag per afgelast concert.”

Dick Hoek, voorzitter Stichting Vrienden Oude Muziek: „Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Het is essentieel dat we ons als vriendenstichting voor de musici inzetten. Met deze actie wordt de band tussen donateurs en musici hechter dan ooit.”

Het Festival Oude Muziek Utrecht hoopt dat andere festivals dit voorbeeld zullen volgen.

Het festival zou eind augustus/begin september plaatshebben, maar de organisatie heeft het wegens de coronacrisis geannuleerd.