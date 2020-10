Dirk Jan Versluis stopt als voorzitter VOGG

Dirk Jan Versluis stopt als voorzitter van de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG).

Dat meldt de organist in een brief in het nieuwste nummer van het VOGG-orgaan Kerk en Muziek.

Sinds oktober was Versluis, organist van de gereformeerde gemeente in Stolwijk, voorzitter van de organistenvereniging. Destijds volgde hij Chiel Jan van Hofwegen op.

Op de jaarvergadering die gepland stond voor mei dit jaar was Versluis aftredend. Al in het najaar van 2019 had de voorzitter besloten dat hij zich niet herkiesbaar zou stellen. Dit in verband met zijn drukke baan en jonge gezin. De jaarvergadering, die vanwege het coronavirus niet doorging, staat nu gepland voor de eerste helft van 2021.

Volgens Versluis voert het hoofdbestuur van de VOGG in de tussentijd gesprekken „om tot een goede invulling van het voorzitterschap te komen.”

