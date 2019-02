Dirk Jan Versluis brengt orgeloeuvre van Bach op GG-orgels

Dirk Jan Versluis start binnenkort een zevenjarig project. De organist uit Stolwijk gaat alle orgelwerken van Bach uitvoeren op orgels binnen de Gereformeerde Gemeenten. „Refo’s bekeren tot Bach is niet mijn intentie.”

Versluis (1987), voorzitter van de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten, houdt van projecten. Eerder voerde hij in de Amsterdamse Westerkerk alle koraalfantasieën van Reger uit. Nu komt hij met een Bachintegrale. „Ik heb het ook wel nodig, als ik wil blijven concerteren. Ik werk fulltime als psycholoog, sta dus wat buiten de orgel- en koorwereld. Concerten komen niet vanzelf naar me toe.”

In zijn project, dat op 23 maart in de Julianakerk in Dordrecht start, speelt Versluis in zeven jaar tijdens veertien concerten op de orgels van de gereformeerde gemeenten van Dordt en Gouda het leeuwendeel van Bachs orgeloeuvre. Daarnaast wil hij in andere gemeenten avonden rond Bachs muziek beleggen, liefst in samenwerking met het plaatselijke koor of bijvoorbeeld de predikant. Inmiddels staan bespelingen in Ede, Rotterdam-Zuidwijk en Zeist gepland; een aantal andere locaties is in bespreking.

In zijn project wil Versluis zich bewust niet opdringen. „Ik zou er een Bachbombardement van kunnen maken. Vijftig gemeenten aanschrijven of ik een concert mag komen geven. Maar ik wil niets forceren. In sommige gemeenten met een wat opener cultureel klimaat is een Bachconcert geen probleem. Maar ik schat in dat bij gemeenten op de biblebelt zo’n avond lastiger ligt. Die muzikale verschillen zijn er. Dat geeft ook niet. Refo’s bekeren tot Bach is niet mijn intentie. Ik hoop wel dat er een soort kruisbestuiving ontstaat. Ik wil graag bruggen bouwen. Juist binnen de Gereformeerde Gemeenten hebben we een mooi orgelbestand waarin veel wordt geïnvesteerd. En we staan dicht bij de lutherse geloofstraditie van Bach. Ik vind het een uitdaging om te proberen die verbinding tot stand te brengen.”

Al sinds zijn lessen bij Jaap Niewenhuijse en Gerrit de Gier speelt Versluis de muziek van Bach. Later ging dat door tijdens zijn conservatoriumstudie. „Ik ben gefascineerd door de grootheid en verhevenheid ervan. Die muziek wil je in je hoofd hebben als je ooit in de gevangenis terecht zou komen.” Een groot deel van het oeuvre heeft hij inmiddels in de vingers. „Maar nog niet alle triosonates, concerti en koralen. Dus dat vraagt nog veel studie. Minstens twee uur per dag. Daar maak ik graag tijd voor vrij.”

Volgens de organist, die zelf in Stolwijk een Engels instrument bespeelt, is er rond elk orgel binnen zijn kerkverband wel een Bachavond te organiseren. „Op een romantisch instrument kun je bijvoorbeeld romantische transcripties van Bachwerken spelen.” Op de orgels in Dordrecht (Edskes) en Gouda (Van Vulpen) speelde hij meermalen tijdens concerten. „Dus het was een logische stap om daar te beginnen.”

Op 23 maart in Dordt speelt Versluis onder andere de dorische Toccata en Fuga (BWV 538). „Dat stuk heeft m’n hart. Vooral de fuga is me dierbaar: die vertelt een verhaal dat door je hele lijf gaat.”