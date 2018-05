Dirigente Poula Bonefaas-de Gier overleden

In Gorinchem is op 20 april de dirigent Poula Bonefaas-de Gier (1945) overleden.

Dat blijkt uit een advertentie in de Gorcumse Courant.

Poula de Gier trouwde in 1971 met haar vroegere orgelleraar Jan Bonefaas, organist van de Grote Kerk in Gorinchem, die in 2004 overleed.

Vakantie vieren achter een elektronisch orgel

Zelf was ze actief als dirigente van onder andere het Maartenskoor in Gorinchem, het Kerkkoor van Hoornaar (samen met Bonefaas) en de gemengde koren Cantate Deo en Korach en leidde ze de Verenigde Koren en de gezamenlijke jeugdkoren.

Februari 2009 dirigeerde ze tijdens een in memoriamconcert voor haar man in de Grote Kerk in Gorinchem, waar een aantal composities van Bonefaas werden uitgevoerd, waaronder diens Mis in D en delen uit het oratorium ”De Openbaring van Johannes”.