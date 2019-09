Dirigent Ton Koopman viert 75e verjaardag

Dirigent, organist en klavecinist Ton Koopman viert op woensdag 2 oktober zijn 75e verjaardag. Op vrijdag 4 oktober herdenkt de musicus uit Bussum deze mijlpaal met een concert in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.

Koopman (1944) wordt gezien als een van de laatste pioniers van de oudemuziekbeweging. Hij leidde meerdere generaties barokmusici op, werkte als inspirator van diverse festivals en evenementen, publiceerde wetenschappelijke werken en onderzocht archieven en bronnen van oude muziek. Wereldwijd is hij al decennialang veelgevraagd en hooggewaardeerd door publiek én uitvoerende musici.

Veertig jaar geleden richtte Koopman het Amsterdam Baroque Orchestra (ABO) op. In 1992 voegde hij daar het Amsterdam Baroque Choir (ABC) aan toe.

Met het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir (ABO&C) nam Koopman tussen 1994 en 2004 alle overgeleverde cantates van Johann Sebastian Bach op. In 2005 startte hij een volgend project: het uitvoeren en opnemen van het gehele overgeleverde oeuvre van Dietrich Buxtehude. De laatste van de 31 Buxtehude-cd’s kwam in 2014 uit. In 2003 richtte Koopman zijn eigen platenlabel, Antoine Marchand, op.

Koopman ontving een groot aantal prijzen en onderscheidingen. Als docent klavecimbel was hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als emeritus hoogleraar kunsten –in het bijzonder de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk van de oude muziek– is hij verbonden aan de Universiteit Leiden.

Tijdens het jubileumconcert in het Muziekgebouw aan ’t IJ dirigeert Koopman Bachs cantate BWV 207a (”Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten – Dramma per musica”) en Haydns Symfonie nummer 98 (met een klavecimbelsolo aan het slot). Bij wijze van uitstapje staat het ‘moderne’ meesterwerk ”Zigeunerlieder” van Johannes Brahms op het programma, met pianist Ronald Brautigam als solist.

