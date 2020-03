Dirigent Lahav Shani verlengt contract bij RPhO

Chef-dirigent Lahav Shani heeft dinsdag zijn contract bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) verlengd. Zijn huidige contract liep tot 2023; maar de samenwerking is nu verlengd tot augustus 2026.

De 31-jarige in Israël geboren dirigent werd in 2008 benoemd in Rotterdam zegt „met veel plezier” te hebben getekend voor een tweede termijn bij het RPhO. „Dit was het eerste orkest waar ik chef werd, er was chemie vanaf dag één en dat wordt nog steeds alleen maar meer. Het is een vriendschap en muzikale samenwerking die zich prachtig ontwikkelt, en ik verheug me erop die de komende jaren voort te zetten en nog verder te verdiepen.”

video

Shani was in 2018 de opvolger van Yannick Nézet-Séguin, die tien jaar het Rotterdamse orkest dirigeerde. Shani was de jongste chef-dirigent in de geschiedenis van het RPhO.

De chef-dirigent zal de komende periode weer zo’n twaalf weken per seizoen met het RPhO werken, waarvan een deel in Rotterdam en een deel op tournee. Voor het seizoen 2020-2021 staat een grote Aziëtournee in de planning; op langere termijn wordt de structurele samenwerking met belangrijke podia in onder andere Parijs, Dortmund, Baden-Baden, Hamburg en Wenen voortgezet.

