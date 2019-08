Dirigent en organist Henny Pomp overleden

Na een lange periode van ziekte is onlangs de Veenendaalse musicus Henny Pomp overleden.

Dat meldt de Rijnpost op haar website.

Henny Pomp werd vooral bekend als dirigent van zo’n twintig koren, waarmee hij verschillende langspeelplaten en CD’s uitbracht. Hij was organist van de Brugkerk in Veenendaal en later van de Koepelkerk in Renswoude.

Met zijn koren werkte Pomp mee aan programma’s op radio en TV. Hij bewerkte composities en werkte samen met de pianiste Ineke Bos-Strootman en organisten als Frans van Tilburg, Sander van Marion, Klaas-Jan Mulder en Piet van Egmond.