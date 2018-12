Dirigent Daniele Gatti benoemd in Rome

Daniele Gatti, de voormalige chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, is in Rome benoemd tot chef-dirigent van het Teatro dell’ Opera.

Dat meldde dagblad Trouw maandagavond.

Gatti (57) was van 2016 tot 2018 als chef-dirigent verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) in Amsterdam.

Koninklijk Concertgebouworkest ontslaat dirigent Gatti

Begin augustus dit jaar maakte het KCO bekend dat het de samenwerking met Gatti per direct verbrak. Aanleiding was het feit dat diverse vrouwelijke musici de dirigent in The Washington Post hadden beschuldigd van seksueel wangedrag. Vervolgens meldde het KCO dat ook vrouwelijke medewerkers van het Concertgebouworkest „ervaringen met Gatti hebben gemeld die ongepast zijn gezien zijn positie als chef-dirigent.” De meldingen hebben „de vertrouwensrelatie tussen het orkest en de chef-dirigent onherstelbaar beschadigd”, aldus het KCO in augustus.

De benoeming van Gatti in Rome is per direct ingegaan. Het betreft voorlopig een aanstelling voor een periode van twee jaar.