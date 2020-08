Dichter Sytze de Vries viert 75e verjaardag

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Sytze de Vries komt uitgeverij Skandalon volgend jaar met een nieuwe verzamelbundel liederen van de dichter.

De uitgave krijgt de titel ”Op vleugels”, meldt de Leeuwarder Courant dinsdag in een interview met de kerklieddichter. Aanleiding voor het interview is het feit dat De Vries zaterdag 15 augustus zijn 75e verjaardag vierde. Bij dat jubileum zou worden stilgestaan tijdens de jaarlijkse lieddag van De Vries’ stichting De Vertaalslag. Die bijeenkomst moest echter worden geannuleerd wegens het coronavirus.

Sytze de Vries was predikant in Peize, Purmerend en Amsterdam (Oude Kerk). Als dichter heeft hij honderden (kerk)liederen op zijn naam staan. In het ”Liedboek” uit 2013 zijn 107 liederen van zijn hand opgenomen.

In 2002 verscheen de eerste bundel met honderd liederen van De Vries: ”Tegen het donker”. In 2009 kwam bij Boekencentrum de verzamelbundel ”Jij, mijn adem” met 211 liederen uit. In 2012 verscheen bij Skandalon ”Het liefste lied van overzee” met zestig door De Vries vertaalde Engelse kerkliederen.

Meer informatie: www.sytzedevries.com