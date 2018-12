Derde tour van formatie The Musix

De formatie The Musix maakt vanaf begin januari voor de derde keer een tour door Nederland.

The Musix bestaat uit zes „bevriende muzikanten die graag samen muziek maken”, aldus de website van de groep. Het gaat om de muzikanten Maria Knops (harp), Corrie Wielink (viool), Martha van Gent (fluit), Csaba Erdös (cello), Arie van der Vlist (piano en orgel) en Lennert Knops (piano en orgel).

De formatie ontstond op initiatief van het echtpaar Lennert en Maria Knops, toen zij in 2005 voor de eerste keer met Martha van Gent een nieuwjaarsconcert in de Havenkerk van Alblasserdam gaven. Dat concert werd een traditie. De groep muzikanten breidde zich uit, zodat die nu zes mensen telt. Inmiddels maakte de formatie twee keer een nieuwjaarstour en kwamen er twee cd’s uit: ”Interludio” en ”Synfonia”. Het repertoire van The Musix bestaat hoofdzakelijk uit het geestelijk lied en (licht) klassieke muziek. De concertreeksen van de formatie worden gesponsord door het christelijke energiecollectief Gezinsenergie.

Tijdens de komende tour concerteren de muzikanten van The Musix in Het Kruispunt in Alphen aan den Rijn (3 januari), in De Hoeksteen in IJsselmuiden (4 januari), in de Havenkerk in Alblasserdam (5 januari), in de hervormde kerk van Yerseke (19 januari), in de Bethelkerk in Barneveld (26 januari), in de Pauluskerk in Leerdam (2 februari) en in de Julianakerk in Veenendaal (9 februari).

Kaarten voor de concerten kosten 25 euro (familiekaart), 12,50 euro (volwassenen) en 5 euro (kinderen tot en met 12 jaar).

Meer informatie: www.themusix.nl