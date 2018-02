Derde editie van Het Groot Reformatiekoor

Het Groot Reformatiekoor onder leiding van Martin Zonnenberg gaat dit jaar voor de derde keer van start.

Het koor, dat zo’n 400 zangers telt, werd in 2016 opgericht ter gelegenheid van de herdenking van 500 jaar Reformatie. Vorig jaar was er een tweede editie. Het vervolg dat dit en volgend jaar aan het initiatief wordt gegeven staat in het teken van 400 jaar Nationale Synode van Dordrecht (1618) en 500 jaar Reformatie in Zwitserland (1619). Het project wordt ondersteund door de stichting In de Rechte Straat (IRS).

In april gaan op diverse locaties de repetities van start, geleid door verschillende dirigenten. Er staan concerten in de Rotterdamse Doelen, de Sint-Joriskerk in Amersfoort (27 oktober 2018) en de Grote Kerk in Dordrecht (31 oktober 2018) op het programma.

Meer informatie: www.reformatiekoor.nl