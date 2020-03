De ”Matthäus Passion” in negentig minuten

De Evangelische Omroep (EO) brengt in maart ”Matthäus aan de Maas”: een groots opgezet evenement in Rotterdam waarbij Bachs ”Matthäus Passion” wordt uitgevoerd.

In het werk zijn diverse aanpassingen gedaan. De uitvoering is teruggebracht naar negentig minuten met volgens de EO „de mooiste delen uit de oorspronkelijke Duitse versie.” In plaats van een evangelist is er een verteller –acteur Loek Peters– die de delen aan elkaar praat. Het koor bestaat uit 800 zangers uit heel Nederland.

Aan ”Matthäus aan de Maas” werken diverse bekende solisten mee: onder meer Maarten Koningsberger en Johannette Zomer. Het Ars Musica Orkest begeleidt de musici. Het geheel staat onder leiding van dirigent Patrick van der Linden.

”Matthäus aan de Maas” vindt plaats op zaterdag 21 maart om 20.00 uur in Rotterdam Ahoy. Van het concert wordt een opname gemaakt; die zendt de EO uit op Goede Vrijdag.

Meer informatie: eo.nl/mattheus-passion