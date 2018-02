Daniel Barenboim bij inauguratie Lahav Shani bij RPhO

De nieuwe chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Lahav Shani, neemt bij zijn inauguratie in september de beroemde pianist-dirigent Daniel Barenboim mee.

Dat vertelt Shani in een gesprek met directeur George Wiegel.

De Israëlische Shani (29) ziet de 75-jarige Argentijns-Israëlische pianist Barenboim als een van zijn belangrijkste mentoren. „Ik leerde hem kennen toen ik net was begonnen met dirigeren, in het eerste jaar van mijn studie. Ik heb zoveel opgepikt van zijn kennis en zijn ervaring. Maar tegelijkertijd leerde ik ook van hem hoe je je instinct moet volgen. Dat je de muziek eerst helemaal doordacht moet hebben, om vervolgens tijdens de uitvoering ervan precies te doen wat op het moment goed voelt. Ja, hij is heel belangrijk voor me geweest.”

Het is vijftig jaar geleden dat Barenboim voor het laatst in de Doelen speelde.

Op het programma van het inauguratieconcert, op zaterdag 29 en zondag 30 september 2018 in de Doelen, staan het Derde pianoconcert van Beethoven, de Vijfde symfonie van Sjostakovitsj en Scherzo nr. 2 van Orthel.