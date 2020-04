Crowdfunding voor musici Ars Musica

De Vrienden van Ars Musica zijn een crowdfundigsactie gestart voor de musici van het gelijknamige gezelschap, die vanwege het coronavirus thuiszitten en geen inkomsten hebben.

Dat meldt Ars Musica in een persbericht. Het initiatief komt van ”vriend” Herman Stomphorst. „Omdat de musici eerder ons hart raakten, laten wij nu ons hart spreken. Wij doen dit door een crowdfunding te lanceren. Natuurlijk hopen wij dat veel mensen hun hart laten spreken en doneren om onze musici in deze moeilijke periode te helpen.” De Vrienden van Ars Musica hoorden schrijnende verhalen van musici die normaal al van een bescheiden inkomen moeten leven. „Voor sommigen werd het doen van boodschappen al lastig”, aldus Stomphorst. „Dat raakte ons en bracht ons tot het initiatief.”

De geldwervingsactie wordt ondersteund door een muzikaal initiatief van Ars Musica. Op een filmpje is te zien hoe dirigent Patrick van der Linden, sopraan Margreet Rietveld en violiste Marieke Booy in het gebouw van de Broedergemeente in Zeist het koraal ”Befiehl du deine Wege” uit de ”Matthäus Passion” van Bach uitvoeren. Ruim vijftig zangers en instrumentalisten namen hun partij van dat koraal thuis op. De uitvoering en de bestanden zijn geïntegreerd tot één geheel.

Het filmpje staat op de website van Voordekunst, een platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Daar kan ook gedoneerd worden voor de musici. Woensdagmorgen stond de teller van het gedoneerde bedrag op 3740 euro.

Meer informatie: www.voordekunst.nl