Coronaprotocol: blazers moeten 2 meter afstand houden

Een protocol waarmee muziekverenigingen hun binnen- en buitenactiviteiten weer kunnen hervatten is deze week goedgekeurd. Blazers moeten bij een orkestopstelling een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel aanhouden.

Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), de muziekkoepel voor instrumentale amateurmuziek in Nederland. Het conceptprotocol bracht de KNMO vorige week al naar buiten; eerder deze week is het stuk, dat onder andere in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Orkesten is opgesteld, goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken.

„Dat betekent dat verenigingen vanaf vandaag activiteiten mogen hervatten, met het protocol als basis”, aldus de KNMO maandag. Voorzitter Bart van Meijl: „Bij het opstellen van het protocol zijn we gehouden aan de door de overheid gestelde kaders waarbij de opdracht was om het protocol conform beschikbare informatie uit de Duitse onderzoeken op te stellen.”

Van Meijl: „Wij snappen dat het protocol in situaties beperkingen oplegt die weer voor nieuwe uitdagingen zorgen, zoals de beperking in ruimte. We hopen en verwachten dat verenigingen binnen de ruimte die er nu is op basis van het protocol samen mogelijkheden zoeken om het ”samen muziek maken” weer te hervatten.”

Lees hier de tekst van het protocol.