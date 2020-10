Coronacrisis dwingt de Doelen tot reorganisatie

Concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam moet reorganiseren. De zaal ziet zich gedwongen negentien medewerkers te ontslaan.

Dat meldde de Doelen eind vorige week.

Volgens directeur Janneke Staarink zag de Doelen al sinds het begin van de coronacrisis aankomen dat de zaal op termijn niet meer aan de betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. „Nu is het moment daar dat we moeten constateren dat, naast het niet verlengen van tijdelijke contracten, de coronacrisis ook de Doelen dwingt tot een reorganisatie. Daarbij moeten we tot onze grote spijt

het vaste dienstverband beëindigen van negentien medewerkers (15 fte).”

Staarink noemt het een „pijnlijke maar tegelijk ook onontkoombare” stap. „Pijnlijk, omdat we ons maar al te goed realiseren dat dit besluit grote consequenties heeft voor de collega’s die hun baan verliezen én zwaar is voor de collega’s die blijven. Maar ook een onvermijdelijke en noodzakelijke stap, die we in nauw overleg met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad hebben moeten nemen, om te waarborgen dat het Rotterdamse icoon de Doelen in afgeslankte vorm een

gezonde organisatie is, en dat ook in een nieuwe economische realiteit blijft.”

Alle congres-, culturele en eventlocaties in Nederland worden hard geraakt door de huidige coronamaatregelen. In de afgelopen maanden heeft de Doelen gebruikgemaakt van verschillende noodregelingen, zoals de NOW, en noodfondsen, zoals die van de gemeente Rotterdam. „Daar zijn we zeer dankbaar voor en daarmee hebben we tot nu toe het hoofd boven water kunnen houden”, aldus Staarink. „Het perspectief is echter niet rooskleurig. Een organisatie als de Doelen wordt extra hard geraakt omdat het een groot deel van de inkomsten zelf verdient, bijvoorbeeld door het huisvesten van grote, internationale congressen waarmee culturele activiteiten voor de stad en het publiek bekostigd worden. Met name de grote en internationale congressen, die dankzij de huidigen coronamaatregelen voorlopig niet meer in de oude omvang plaatsvinden, leverden juist een grote financiële bijdrage aan de exploitatie”, aldus de Doelen.

Volgens Staarink wil de Doelen in afgeslankte vorm zo flexibel mogelijk in kunnen inspelen op de vragen om haar heen en met lagere structurele lasten de continuïteit op langere termijn veiligstellen. „We zullen –nog meer dan voorheen– de afweging

moeten maken hoe we de beschikbaarheid van onze mensen, zalen en faciliteiten optimaal kunnen afstemmen op de behoeften van onze partners, huurders en de stad. In deze onzekere tijd zoeken we naar nieuwe wegen en nieuwe initiatieven om onze rol inhoud te geven.”

