Concertorganisatoren vragen minister versoepeling regels

Drie concertorganisatoren hebben minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) gevraagd het mogelijk te maken dat binnenkort kleine zanggezelschappen weer kunnen repeteren en kleinschalige concerten/evenementen weer mogen worden georganiseerd.

Het gaat om evenementen die niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn. Aanleiding voor de brief, die ook is gestuurd naar de Tweede Kamerfractievoorzitters Heerma (CDA), Segers (CU) en Van der Staaij (SGP), is de recente oproep van burgemeesters om, als gevolg van de coronacrisis, tot minimaal 1 september of nog langer geen grote evenementen te laten plaatsvinden.

De organisatoren –Johan van Arnhem en Harm Beens van ConsoloNL en Eelco Slingerland van Flying Eagle– zeggen te spreken namens „vele musici en organisatoren binnen de christelijke en klassieke muziek.” Ze geven aan te begrijpen dat „activiteiten met duizenden of zelfs tienduizenden mensen op één locatie” niet door kunnen gaan. „Onze ervaring leert echter dat door deze maatregelen ook vele musici en de organisatoren van kleinere evenementen en concerten gedupeerd worden, terwijl hun activiteiten juist van grote waarde zijn voor de plaatselijke en/of regionale samenleving.”

Het gaat hierbij om evenementen of concerten die niet meldings- en vergunningsplichtig zijn en waarbij ook geen sprake is van hulpdiensten die paraat moeten zijn.

Concreet vragen de organisatoren de minister om vanaf 1 juni (of eerder) kleinere zangensembles, met inachtneming van minimaal anderhalve meter afstand, toe te staan te repeteren en/of op te treden, en kleinschalige concerten of evenementen tot maximaal 250 bezoekers toe te staan tot 1 september 2020. Daarna zou moeten worden bezien of het organiseren van grotere evenementen weer gestart kan worden.

Koorrepetities met meer dan twintig personen vóór 1 september vinden de briefschrijvers geen goed idee. Als in september het koorseizoen weer begint, moet bezien worden of de repetities hervat kunnen worden, eventueel met gelimiteerde groepsgrootte, aldus de organisatoren. Dan kan ook bekeken worden of er weer grotere evenementen georganiseerd kunnen worden.

Door deze versoepeling van de maatregelen „zouden vele musici en kleine organisaties in staat gesteld worden hun beroep weer uit te oefenen, hun activiteiten weer op te pakken en daarmee dus ook (deels) weer inkomen te verwerven”, aldus de drie organisatoren, die „een dringend beroep” doen op de minister „om helderheid te geven over de mogelijkheden voor kleinschalige activiteiten tijdens de aanstaande zomerperiode.”