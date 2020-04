Concertgebouw streamt archiefuitvoering ”Matthäus Passion”

Het Concertgebouw gaat vrijdagavond 3 april een archiefuitvoering van de ”Matthäus Passion” van Bach streamen.

Het betreft een uitvoering van het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van de Hongaarse dirigent Iván Fischer, met het Nationaal Jongenskoor en Groot Omroepkoor.

Het Concertgebouw in Amsterdam, dat wegens de coronamaatregelen gesloten is, had in deze periode voorafgaande aan Goede Vrijdag dertien uitvoeringen van het werk van Bach gepland staan. Het alternatief is vrijdag om 19.00 uur te zien via Facebook, YouTube en de website van het Concertgebouw.

video

De stream maakt deel uit van een samenwerking van twintig concertzalen die elke avond klassiekers uit hun archief streamen. Sinds de eerste stream op 20 maart keken en luisterden in totaal al meer dan 300.000 mensen. Onder de deelnemende concertzalen zijn behalve het Concertgebouw ook de Elbphilharmonie in Hamburg, het Konzerthaus in Wenen en de Barbican in London.

Meer informatie: www.concertgebouw.nl