Concertgebouw presenteert Mahler Festival 2021

Het Concertgebouw presenteert na het Mahler Festival Online (dat meer dan 1 miljoen views kende) en het annuleren van het geplande Mahler Festival 2020, het Mahler Festival 2021. In dit festival worden onder andere de symfonieën 1 tot en met 6 uitgevoerd door internationale toporkesten.

Dat meldde het Concertgebouw woensdag. Het festival wordt op 18 mei 2021 geopend door het Concertgebouworkest onder leiding van Fabio Luisi. De Nederlandse dirigent Jaap van Zweden voert onder andere de Eerste symfonie uit met ‘zijn’ Hong Kong Philharmonic. Ook zullen het London Symphony Orchestra met Sir Simon Rattle en het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks met Jakub Hrůša aantreden. Iván Fischer met het Budapest Festival Orkest en Valery Gergiev met de Münchner Philharmoniker complementeren de line-up in de Grote Zaal.

Directeur Simon Reinink presenteert het nieuwe festival met een dubbel gevoel: „Allereerst ben ik ontzettend trots dat we dit fantastische programma in zo’n korte tijd hebben kunnen realiseren. Naast het symfonische programma in de Grote Zaal worden in de Kleine Zaal ook alle liederen van Mahler ten gehore gebracht door tien jonge talentvolle zangers, geselecteerd en begeleid door de internationaal vermaarde pianist Julius Drake. Tegelijkertijd blijft de situatie als gevolg van de coronacrisis voorlopig onzeker. We zullen moeten afwachten of we in mei volgend jaar weer up & running zijn.”

Voor de Britse dirigent Sir Simon Rattle is het een bijzonder weerzien op het Mahler Festival. Bij de vorige editie in 1995 dirigeerde hij de Wiener Philharmoniker in Mahlers Zevende symfonie. Nu keert hij terug als chef-dirigent van het London Symphony Orchestra met de Zesde symfonie. „Het is enorm inspirerend om weer na te denken over musiceren en iets te hebben om naar uit te kijken in deze onzekere tijden”, aldus Rattle. „Het London Symphony Orchestra en ik kijken ernaar uit om onderdeel te zijn van deze viering van de componist Gustav Mahler, de componist die me meer dan alle anderen naar de wereld van de klassieke muziek heeft getrokken.”

De kaartverkoop voor het festival start 1 juni aanstaande om 10.00 uur via de website van Het Concertgebouw. Kaartkopers van het Mahler Festival 2020 hebben voorrang bij de kaartverkoop van het nieuwe festival. Mocht het festival in 2021 onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan houden kaartkopers recht op restitutie.