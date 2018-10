Wouter Harbers presenteert cd ”Sounds of Silence”

Op zaterdagmiddag 6 oktober presenteert pianist Wouter Harbers zijn nieuwe cd ”Sounds of Silence”. Dat gebeurt in de Trinitatiskapel aan de Vriesestraat in Dordrecht.

Samen met violist Robert Cekov en het strijkkwartet Romance nam Harbers eigentijdse pianomuziek op. Deze liet hij voor piano en strijkers bewerken door de componist Toon Habraken.

Tijdens het concert voert Wouter deze muziek live uit. Tussendoor vertelt hij over de achtergronden van de composities. Aan de middag werken Alisa van Dijk (solozangeres) en Robert Cekov (violist) mee.

Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is gratis. Er is wel een collecte.

Wouter Harbers (1986) trad vanaf zijn tiende jaar op als organist. Op 19-jarige leeftijd dirigeerde hij de ”Messiah” van Händel en een cantate van Bach en trad hij voor het eerst op als pianist.

Op advies van zijn ouders stelde hij zijn muzikale ambities uit tot hij een pabo-diploma in zijn bezit had. Hij was enkele jaren actief als leerkracht en studeerde daarnaast deeltijd koordirectie.

In 2010 koos hij definitief voor de piano, en dankzij het winnen van het EMG-concours in de categorie piano (2011) is hij inmiddels fulltime musicus.

Meer informatie: www.wouterharbers.nl