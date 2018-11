Urker mannenkoor Hallelujah in Maassluis

Op zaterdag 8 december geeft het Urker mannenkoor Hallelujah een concert in de Grote Kerk van Maassluis

Het Urker mannenkoor Hallelujah staat onder leiding van dirigent Bert Moll. Het orgel in Maassluis wordt bespeeld door Harry Hamer, de tenor Jurian Loosman treedt op als solist.

Doel van het Urker mannenkoor Hallelujah, zo melden de statuten, is „beoefening van de zangkunst tot Gods eer.” Daarnaast levert het koor een bijdrage aan het instandhouden van de klederdracht: het Urker pak geldt vanouds als koorkostuum.

Op de website wordt de geschiedenis uit de doeken gedaan. Zingen in koorverband is op het vroegere eiland Urk een oude traditie. Al op 26 januari 1897 richtte een groep vissers onder de naam ”Oefening kweekt Kunst” het eerste mannenkoor op. Onder leiding van een amateurdirigent kwamen zij op zondagmiddag bij elkaar. Ze zongen dan vierstemmige psalmen en liederen uit de vroeg 19e-eeuwse bundel van Johannes Hazeu. Na enkele jaren werd de naam van het koor veranderd in Hallelujah.

In 1966 ontving het koor van zijn platenmaatschappij Dureco als eerste christelijk mannenkoor in Nederland een gouden plaat. Twintig jaar later, in 1986, kwam daar een tweede bij. En op 28 oktober 2000 kreeg het koor een gouden cd voor zijn totale oeuvre.

Het koorconcert in Maassluis begint om 19.30 uur. Volwassenen betalen 10 euro toegang.

Meer informatie: www.urkermannenkoor.nl