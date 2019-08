Urker mannen zingen voor Bonisa zending

Redactie muziek

In het Friese Damwoude zingen zaterdagavond 7 september de mannen van het Urker Visserskoor Crescendo.

De koor- en samenzangavond vindt plaats in de christelijke gereformeerde Sionskerk. Het mannenkoor wordt gedirigeerd door Louwe Kramer, de organist is Pieter Heykoop.

Het concert begint om 19.30 uur en is gratis. Wel wordt er gecollecteerd. De opbrengsten van de avond zijn bestemd voor Bonisa Zending. Deze stichting steunt onder meer christelijk onderwijs in China. De leiding van de avond ligt in handen van ds. A. A. Egas, secretaris van het bestuur van Bonisa Zending.