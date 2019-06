Trompet en orgel in Lemelerveld

Arjan en Edith Post (trompet) en André van Vliet (orgel) geven zaterdag 15 juni in de Willem Hendrik Zwarthal in Lemelerveld een concert dat staat in het teken van ”Adieu voorjaar”.

Op het programma staan werken van Lully, Pachelbel, Purcell, Bach, Wely, Franck, Mulder en Andersson.

De Willem Hendrik Zwarthal is gebouwd uit een voormalige kalverstal. De zaal telt ongeveer 170 zitplaatsen verdeeld over twee verdiepingen. Verder is de zaal ingericht met een camera en een beamer, waardoor livebeelden van het orgel, de trompettisten en de organist op een groot scherm te zien zijn.

Het concert in Lemelerveld begint om 20.00 uur.

Kaarten verkrijgbaar huetink-royalmusic.nl