Samengesteld koor van Peter Burger zingt oratorium ”Jozef”

Een groot samengesteld koor onder leiding van Peter Burger voert vanaf zaterdag 1 juli in Urk, Bolsward en Putten driemaal het oratorium ”Jozef” van Marco den Toom uit.

Het koor is samengesteld uit zes gemengde koren uit Biddinghuizen, Langerak, Ede, Katwijk, Hazerswoude en Meppel.

Het oratorium gaat over het leven van de Bijbelse figuur Jozef. De thema’s die in het verhaal voorbijkomen zijn actueel, zoals vluchtelingen en hongersnood.

Aan de serie concerten verlenen de musici Jaap Kramer (vleugel), die ook de rol van Jozef vertolkt, en André van Vliet (orgel) hun medewerking.

Op zaterdag 1 juli vindt het concert plaats in de Ichthuskerk in Urk. Op vrijdag 7 juli zijn de musici in de Martinikerk in Bolsward. Op zaterdag 8 juli wordt het oratorium in de gereformeerde kerk in Putten uitgevoerd. De aanvang is alle avonden om 20.00 uur.

De entreekaarten kosten 5 euro en zijn alleen te reserveren via www.zingenindekerk.nl of zijn te koop op de avond zelf bij de ingang van de kerken (mits voorradig). De opbrengsten van de concerten zijn voor Kerk in Actie.