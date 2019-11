‘Protestants requiem’ in Zeist

In het gebouw van de evangelische broedergemeente te Zeist wordt zaterdag 9 november ”Ein deutches Requiem” van Johannes Brahms uitgevoerd.

Uitvoerenden zijn het Ars Musica Concertkoor en het Ars Musica Orkest onder leiding van Patrick van der Linden. Solisten zijn Margreet Rietveld (sopraan) en Berend Eijkhout (bas).

Een requiem is van oorsprong een dodenmis, uitgevoerd in de rooms-katholieke liturgie bij sterfgevallen. De liturgische teksten van klassieke requiems roepen in protestantse kringen bezwaren op, onder meer omdat daarin gebeden wordt voor overledenen. Ook klinken bezwaren tegen de muzikale vertolking van het Dies Irae, de dag des oordeels. Veel componisten kozen hierbij door de eeuwen heen voor muziek die angst en ontzetting uitbeelden.

Johannes Brahms (1833-1897) wilde met zijn ”Ein deutches Requiem” breken met deze traditie. In tegenstelling tot de klassieke requiems zijn Brahms’ liedteksten niet in het Latijn, maar in de volkstaal Duits geschreven. Ook maakte hij geen gebruik van de liturgische teksten, maar uitsluitend van Bijbelteksten in de Luthervertaling en enkele apocriefe boeken. De inhoud van de teksten is niet gericht op de overledenen, maar op troost voor de nabestaanden.

De uitvoering in Zeist begint om 20.00 uur. De toegangsprijs voor volwassenen is 25 euro in de voorverkoop en 28 euro aan de kerk. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, voor 13- tot 18-jarigen en studenten bedraagt de toegangsprijs 10 euro.