Online jubileumconcert Martin Mans Breepleinkerk

Martin Mans is deze maand 25 jaar als organist verbonden aan de Breepleinkerk in Rotterdam. Ter gelegenheid daarvan geeft hij op zaterdagavond 9 mei vanuit deze kerk een jubileumconcert dat live via Facebook en YouTube te volgen is.

Mans (1965) kwam op 1 mei 1995 in dienst van de Breepleinkerk. Sindsdien heeft hij het gebouw intensief gebruikt voor concerten, zangdiensten, koorrepetities en cd-opnames.

Voor afgelopen 4 mei stond een herdenkingsconcert door het Canadese mannenkoor Libertas onder leiding van Mans gepland. Dat kon echter niet doorgaan. Nu besteedt Mans zaterdag 9 mei aandacht aan 75 jaar bevrijding „zoals de Canadezen dit zouden hebben gedaan!”, aldus het persbericht.

Het jubileumconcert op het elektropneumatische orgel van Van Leeuwen/ Fonteijn & Gaal (36 stemmen) uit 1930/1975 begint om 21.00 uur.

