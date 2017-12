Nieuwjaarsconcert jongerenkoor Speranza in Lunteren

Het jongerenkoor Speranza uit Barneveld geeft op zaterdagavond 6 januari in Lunteren een nieuwjaarsconcert. Tevens wordt de eerste cd van het koor gepresenteerd.

Speranza (wat ”Hoop” betekent) werd in 2011 opgericht en telt zo’n 35 leden tussen de 15 en 45 jaar. Dirigente is Ria van den Noort. De eerste cd, die in november in Westzaan is opgenomen, heeft als titel ”Hoop” meegekregen.

Aan het concert in de Oude Kerk in Lunteren werken behalve Speranza ook mee het Young Ladies Choir Haddasah onder leiding van Ria van den Noort en het Gelders Mannenensemble onder leiding van Arie Kortleven. Arjan Wouters begeleidt de koren op orgel en vleugel, de samenzang wordt begeleid door Hans Schippers.

Het concert begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 5 euro (vanaf 13 jaar).

Meer informatie: www.jongerenkoorsperanza.com