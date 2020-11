Muziek in Delft in teken van de eeuwigheid

Vocaal ensemble Piacevole voert op zaterdag 14 november in de Nieuwe Kerk in Delft koorwerken uit die in het teken staan van dood en eeuwigheid.

Het achtkoppige ensemble zingt het Officium Mortuorum van Jacobus de Kerle (1531-1591) en de Musikalische Exequien van Heinrich Schütz (1585-1672). Tussen de koorwerken door brengt de organist van de Nieuwe Kerk, Bas de Vroome, het Echo ad manuale, duplex forte et lene van Samuel Scheidt (1587-1664) ten gehore.

De muzikale leiding van de avond is in handen van Gerben Budding, artistiek leider van Piacevole. Voor de muziek op het programma is gekozen vanwege de tijd van het jaar, zegt Budding in een toelichting op de website van het ensemble. „We voeren het stuk uit aan de vooravond van de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar, een zondag die in het teken staat van de voleinding.”

Ensemble Piacevole is in 2018 opgericht en richt zich op muziek uit de 16e en 17e eeuw. Het kerkelijk jaar is leidend voor de programmakeuze.

Het programma duurt een uur en zal tijdens de avond twee keer worden uitgevoerd, zodat beide keren ruimte is voor dertig bezoekers. De eerste uitvoering begint om 19.00 uur, de tweede om 21.00 uur. De entreeprijs bedraagt 15 euro. Reserveren is verplicht en is mogelijk tot 13 november.

Meer informatie: kerkconcertendelft.nl