Livestreams vanuit leeg Concertgebouw

Het Concertgebouw in Amsterdam zendt elke woensdag om 12.30 uur ”Empty Concertgebouw Sessions” uit: livestreams via Facebook waarop musici in een leeg Concertgebouw spelen.

De afgelopen weken waren onder anderen de beroemde violiste Liza Ferschtman, pianiste Iris Hond en het Alma Quartet te zien. De concerten wisselen in opzet: sommige musici richten zich tot het virtuele publiek om een inleiding op de muziek te verzorgen, anderen doen het zoveel mogelijk aan een echt concert denken. De optredens duren gemiddeld 25 minuten.

De ”Empty Concertgebouw Sessions” zijn een alternatief voor de gebruikelijke gratis lunchconcerten die het muziekgebouw wekelijks op woensdagmiddag aanbood. Daarnaast zet het Concertgebouw in samenwerking met vijftien Europese klassiekeconcertzalen drie keer per week een archiefopname online. Maandag, dinsdag en donderdag om 20.00 uur zijn de concerten via Facebook te bekijken.

Het programma van de ”Empty Concertgebouw Sessions” voor de komende weken maakt het Concertgebouw bekend op zijn website en op zijn Facebookpagina.

Meer informatie: www.concertgebouw.nl/live-streams