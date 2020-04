Livestreams Martin Mans vanuit Breepleinkerk

De Woerdense organist Martin Mans verzorgt concerten via livestreams tijdens de coronacrisis. Drie avonden per week organiseert hij een Facebookconcert.

Mans bespeelt het Fontein en Gaalorgel in de Rotterdamse Breepleinkerk, waar hij vaste organist is. De concerten vinden plaats op dinsdag-, donderdag- en zaterdagavond om 21.00 uur en zijn te volgen op de Facebookpagina ”Martin Mans live”.

Een keer per week voert de organist improvisaties en verzoeken uit; bij de andere concerten is ook een gastmusicus betrokken.

Via de Facebookpagina en via de website www.martinmans.nl is het mogelijk een bijdrage te doneren. Een digitale entreekaart zonder verplichting. Meegenieten van een concert in uw eigen huiskamer.

Donaties zijn mogelijk via de website van de muzikant of via Facebook tijdens of na de uitzendingen. Verzoeknummers kunnen worden ingediend via info@martinmans.nl.

