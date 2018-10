Jubileumconcert Young Ladies Choir Rejoice

Het Young Ladies Choir Rejoice uit Nunspeet bestaat vijf jaar. Het koor van Wilbert Magré viert dit eerste lustrum op zaterdag 27 oktober met een concert in de Driestwegkerk in Nunspeet.

In september 2013 richtte Wilbert Magré in Nunspeet een koor op voor meiden en dames tussen de 15 en 35 jaar. Het koor repeteert tweewekelijks in de Driestwegkerk.

Op het programma van het concert staan onder andere de liederen ”Heel ons leven” en ”Wees mij genadig, Heer” en een Jubelcantate naar Psalm 100.

Aan deze avond werken ook Wim Magré (orgel) en de Nunspeetse Carina Bossenbroek (panfluit) mee.

Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.

Meer informatie: www.youngladieschoirrejoice.nl