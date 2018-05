Jane Austen staat centraal in Dordtse Trinitatiskapel

Het is in 2018 ruim 200 jaar geleden dat Jane Austen overleed. Sopraan Esther Linssen, pianist Jaap Eilander en violiste Alisa van Dijk verzorgen samen met Marijke Lemmerman een programma waarin deze beroemde Engelse schrijfster centraal staat.

Het concert vindt plaats op zaterdag 19 mei in de Trinitatiskapel in Dordrecht.

Onder de noemer ”A tribute to Jane Austen” laten de uitvoerenden het publiek kennismaken met de wereld van Jane Austen (1775-1817). Ze doen dit in de vorm van een liederenprogramma gebaseerd op de vocale en instrumentale muziek uit Austens tijd en muziekwerken die de Engelse schrijfster zelf verzamelde en uitvoerde. Het betreft composities van Haydn, Dowland en Purcell.

De stukken worden afgewisseld door bijpassende voordrachten van Engelstalige teksten uit het werk van Jane Austen door Marijke Lemmerman.

Het concert van 19 mei in de Dordtse Trinitatiskapel begint om 15.30 uur. De toegang is vrij. Na afloop is er een collecte.

Meer informatie: www.alisavandijk.nl