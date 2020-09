Evensong in Grote Kerk Gorinchem

Zaterdag 3 oktober vindt in de Grote Kerk (Groenmarkt 7) van Gorinchem een evensong plaats door het Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal.

Kees Boot is de lector. De organist van de Grote Kerk, Arjan Versluis, verzorgt de orgelbegeleiding.

De evensong komt voort uit de Engelse Reformatie. Nadat de kloosters werden gesloten verplaatsten de dagelijkse getijdengebeden zich naar de kathedraal. De anglicaanse aartsbischop Thomas Cranmer voegde de traditionele gebedsmomenten samen tot een ochtend- en een avondgebed. In het avondgebed, de evensong, worden vesper en completen gecombineerd. Vandaar dat zowel de Lofzang van Maria als de Lofzang van Simeon wordt gezongen.

Psalmen vormen een vast onderdeel van de evensong. Deze worden vierstemming, op een vaste melodie, onberijmd gezongen door het koor. Het koor heeft sowieso een grote rol in een evensong.

Tijdens deze evensong zingt het Gorcum Boys Choir in wisselzang met de aanwezigen de gezangen ”Liefde Gods” en ”Hallelujah! Zing voor Jezus” (WK 327). Daarnaast worden Psalm 121 en 130 uitgevoerd. De Canticles in G (Lofzang van Maria en de Lofzang van Simeon) zijn van de componist Charles V. Stanford.

In de twee anthems –”Turn Thy face from my sins” van Thomas Attwood en ”I waited for the Lord” van Mendelssohn– spelen de solisten uit het koor een hoofdrol.

Vanwege de coronamaatregelen zijn in de Grote Kerk 200 plaatsen beschikbaar. Vooraf reserveren is verplicht via https://meevieren.nl/pggrotekerk of via 06-45152191 (Johan Bregman). Dit kan vanaf vrijdag 25 september tot en met vrijdagavond 2 oktober.

De evensong begint 17.00 uur. Gratis toegang. Er is wel een collecte voor de onkosten.