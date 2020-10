Eric Koevoets speelt Franck in Dordt

Eric Koevoets geeft op zaterdagmiddag 10 oktober in de Sint-Antoniuskerk in Dordrecht een concert rond de muziek van César Franck.

Het concert vormt de afsluiting van een studiemiddag van de afdeling Zuid-Holland-Zuid van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK).

Koevoets was van 1990 tot 2006 werkzaam in de Sint-Antoniuskerk te Dordrecht. Sinds 2006 is hij als dirigent-organist verbonden aan de Sint-Lambertuskerk in Rotterdam-Kralingen.

Op het drieklaviers orgel van Vermeulen/Pels in de Sint-Antoniuskerk speelt Koevoets een programma met muziek van Franck (waaronder diens Trois Chorals) en werken van Tournemire en Langlais, die door Franck beïnvloed werden.

De bespeling begint om 16.00 uur. De toegang is vrij; wel wordt er een collecte gehouden. Aanmelden vooraf is gewenst.

Meer informatie: www.kvok.nl