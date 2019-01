Engelse kroningsmuziek in Voorschoten

Tijdens een lustrumconcert van vocaal ensemble Multiple Voice klinkt zaterdag 19 januari in Voorschoten muziek die werd geschreven voor Engelse koningen.

Centraal tijdens het concert staan composities van Henry Purcell. De barokcomponist schreef zijn anthems als lid van de Chapel Royal, een groep zangers in dienst van de koning.

Daarnaast klinkt muziek van minder bekende leden van de Chapel Royal, als John Blow, William Child of William Croft. Veel van de werken werden geschreven voor een kroning of andere feestelijke gelegenheid aan het hof.

Het concert vindt plaats ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van vocaal ensemble Multiple Voice. Medewerking verlenen barokensemble The Locke Consort en organist David Jansen. De leiding ligt in handen van dirigent Paul de Kok.

Het concert in Het Kruispunt in Voorschoten begint om 20.15 uur. Een dag eerder wordt hetzelfde programma uitgevoerd in de Pieterskerk in Utrecht; een dag later in de Oude Kerk in Soest.

Meer informatie: www.multiplevoice.nl