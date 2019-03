Dutch Baroque voert reconstructie Matthäus Passion uit

Dutch Baroque presenteert in maart de eerste uitvoering van een nog niet uitgegeven reconstructie van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach.

Artistiek leider van Dutch Baroque, Gerard de Wit, baseert zich hierbij op een hervonden bron. Deze historische bron klinkt in detail iets anders dan de versie die jaarlijks overal te horen is.

Deze versie van de Matthäus Passion wordt door Dutch Baroque uitgevoerd op 29 maart in de Oostkerk in Middelburg en op 30 maart in de Oude Kerk in Zwijndrecht.

Tot op de dag van vandaag bestaat er onduidelijkheid wanneer Bach de eerste versie van zijn Matthäus Passion heeft uitgevoerd: in 1727 of in 1729. De partituren hiervan zijn niet overgeleverd.

In de bron die Gerard de Wit heeft geraadpleegd, is er geen sprake van dubbelkorigheid zoals dat in de uitvoeringen van de laatste decennia wel gebruikelijk is. De komende concerten zijn onderdeel van het reconstructieproces en dienen als eerste uitvoering. In 2020 volgt een grotere tournee en zal er een definitieve uitgave van de nieuwe partituur worden gepresenteerd.

De concerten zijn vrijdag 29 maart 2019 vanaf 19.30 uur in de Oostkerk in Middelburg (de inleiding door prof. dr. Albert Clement begint om 18.45 uur) en zaterdag 30 maart 2019 vanaf 19.30 uur in de Oude Kerk in Zwijndrecht (de inleiding door Govert Jan Bach start om 18.45 uur).

De prijzen variëren van 15 tot 69 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.dutchbaroque.nl