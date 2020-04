De Doelen biedt dagelijks miniconcert rond lunchtijd

Concertgebouw de Doelen in Rotterdam zendt sinds 13 april online lunchbreaks uit. Iedere doordeweekse dag rond 12.15 uur is er via sociale media een miniconcert te zien en te beluisteren.

De Doelen wil met de lunchbreaks een „vast moment bieden waarop mensen door middel van prachtige muziek alle sores kunnen vergeten.” Juist lunchtijd is een moment van de dag waarop mensen samen met collega’s bijtanken voor de rest van dag. Nu die mogelijkheid voor velen vervallen is, biedt de Doelen een onlinerustmoment.

Deze week traden onder anderen blokfluitist Lucie Horsch (maandag) stadsorganist van Rotterdam Geert Bierling (woensdag) en de pianobroers Arthur en Lucas Jussen (donderdag) op. Ook de komende week staan er weer diverse artiesten op de planning, met uiteenlopende muziekstijlen. Elk weekend wordt het programma voor de komende week bekendgemaakt.

video

video

video

De lunchbreak duurt zo’n halfuur en is via YouTube, Instagram en Facebook te volgen. Aansluitend op het concert volgt een kort interview met de optredende musici.

Meer informatie: dedoelen.nl/lunchbreak