Countertenor Robert Kuizenga zingt in Groningen en Middelstum

Countertenor Robert Kuizenga geeft op donderdag 16 en vrijdag 17 juli twee concerten in de provincie Groningen.

Op donderdag treedt de zanger op in de lutherse kerk in Groningen, een dag later staat hij in de Hippolytuskerk van Middelstum.

Organist Tymen Jan Bronda en trompettist Bruno Fernandes spelen tijdens deze concerten orgel en trompet. Op het programma staat muziek van Bach (altsonate ”Vergnügte Ruh”, BWV 170), Händel (Suite in D), Purcell en Vivaldi (”Stabat Mater”).

Voor het concert in Middelstum stelde orgelbouwer Bernhardt Edskes zijn recent gebouwde barokorgel (in de stijl van Arp Schnitger) beschikbaar.

De twee concerten vormen de opmaat voor een nieuw album dat de drie musici binnenkort gaan opnemen: ”Eternal Source of Light Divine”.

De concerten in Groningen en Middelstum beginnen om 20.00 uur. De entree bedraagt 20 euro. Reservering is noodzakelijk.

Meer informatie: luthersbachensemble.nl