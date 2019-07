Choral Evensong in Woudenberg

In Woudenberg gaat op zaterdagmiddag 6 juli een serie zomerconcerten van start met een Choral Evensong (koorvesper).

De vesper vindt plaats in de Dorpskerk van Woudenberg. Uitvoerenden zijn het Martini Jongenskoor Sneek onder leiding van dirigent Trevor Mooijman. Arjan Veen bespeelt het orgel.

De voorganger tijdens de vesper is ds. A. D. J. Wessels uit Woudenberg. De vesperdienst, die ongeveer een uur duurt, begint om 16.00 uur. De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten.

De vesper is tevens de aftrap voor een serie zomerconcerten in de Woudenbergse Dorpskerk. De volgende concerten staan gepland op 20 juli, 3 augustus en 17 augustus.