Barokmuziek in Utrechtse Geertekerk

In de Geertekerk in Utrecht voert vocaal ensemble Marcantus zaterdagmiddag 22 februari een concert uit met koorwerken uit de barok.

Het concert heeft als thema ”Hochzeit!” (bruiloft). Er klinken verschillende muzikale vertolkingen van het Bijbelboek Hooglied: deel 1 en 5 uit het ”Hohelied Salomonis” van Melchior Franck (1579-1639) en ”Das erst und ander Kapitel des Hohenliedes Salomonis” van Leonhard Lechner (1553-1606).

Van Johann Sebastian Bach (1685-1750) klinken cantate BWV 140 ”Wachet auf Ruft uns die Stimme”, cantate BWV 196 ”Der Herr denket an uns” en het motet BWV 227 ”Jesu, meine Freude”.

Aan het concert werkt barokensemble Giardino Musicale mee. Het geheel staat onder leiding van dirigent Arjen J. A. Uitbeijerse.

De uitvoering in de Geertekerk begint om 15.30 uur. Kaarten in de voorverkoop kosten 17,50 euro, aan de kerk betaalt de bezoeker 21 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis aanwezig zijn, voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar is de toegangsprijs 5 euro.

Meer informatie: marcantus.eu