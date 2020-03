Bachvereniging voert rouwmuziek Zelenka en Bach uit

De Nederlandse Bachvereniging brengt vanaf woensdag 4 maart het programma ”Trauerode”.

Daarin staat muziek van de Boheemse componist Jan Dismas Zelenka en van Johann Sebastian Bach, tijdgenoten, centraal. Bach rekende destijds Zelenka tot de belangrijkste componisten van zijn tijd.

Zelenka werkte in een rooms-katholieke setting in Dresden. Ter gelegenheid van het overlijden van August de Sterke van Polen schreef hij in 1704 de uitvaartsmuziek ”Officium Defunctorum”.

Bach werkte in het protestantse Leipzig. De vrouw van August de Sterke, keurvorstin van Saksen Christiane Eberhardine, weigerde zich net als haar man te bekeren tot het rooms-katholicisme; zij bleef protestants. Ze ging ook niet in Dresden wonen. In Saksen was ze vanwege haar standvastigheid populair. Aan de universiteit van Leipzig werd dan ook na haar dood in 1727 een rouwbijeenkomst georganiseerd, waarvoor Bach een ”Trauer-Ode” componeerde: ”Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl” (BWV 198).

De Nederlandse Bachvereniging voert bij wijze van contrast beide werken van Zelenka en Bach uit. Dirigent is de Tsjechische dirigent Václav Luks. Als solisten werken Lucie Chartin (sopraan), Luciana Mancini (alt), Thomas Hobbs (tenor) en Felix Schwandtke (bas) mee.

De concerten vinden van 4 tot en met 8 maart plaats in respectievelijk Utrecht, Nijmegen, Amsterdam, Naarden en Enschede.

Meer informatie en kaarten: www.bachvereniging.nl