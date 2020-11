Alisa van Dijk en Gerben Mourik concerteren in Dordrecht

Organist Gerben Mourik en violiste Alisa van Dijk treden op zaterdag 28 november aan in de Trinitatiskapel in Dordrecht.

Het gebouw van de evangelisch-lutherse gemeente in Dordrecht is een eenvoudige, laatgotische zaalkerk, die oorspronkelijk de kapel was van het in 1629 afgebroken Blindeliedengasthuis. Het in 1779 door Wolfferts gebouwde orgel werd in 1874 vernieuwd door de orgelmakers Schölgens en Van den Haspel.

Gerben Mourik etaleert het tweeklaviers instrument in literatuur en improvisaties. Alisa van Dijk bespeelt niet alleen haar viool, maar zingt ook, onder andere het ”Pie Jesu” van Fauré.

Het concert in de Trinitatiskapel (Vriesestraat 22) duurt van 15.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Collecte na afloop. Het optreden van de musici is ook te volgen via een livestream op facebook.com/alisa.vandijk.