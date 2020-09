Concert bij afscheid van Blankorgel Maranathakerk Assen

Met een orgeldag en een concert wordt op zaterdag 3 oktober afscheid genomen van het Blankorgel in de Maranathakerk in Assen.

Dat meldt de Orgelkring Assen. Het tweeklaviers neobarokke instrument van Blank uit 1973 is verkocht aan de Sint-Annakerk in Merelbeke (België), waar het op termijn dienst zal gaan doen als koororgel. Reden voor de verkoop van het orgel is dat de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) van Assen-West op 11 oktober haar laatste dienst houdt in de Maranathakerk. Het kerkgebouw uit 1966 wordt afgebroken.

Het vertrek van het Blankorgel, waarop in het verleden veelvuldig concerten zijn gegeven, is voor de Orgelkring Assen reden om het instrument nog één keer in het zonnetje te zetten. Vandaar dat op 3 oktober van 10.30 tot 15.15 uur een orgeldag wordt georganiseerd. Daarbij is ook een kleine expositie ingericht over het orgel en de concerten uit het verleden. Vervolgens is er om 16.00 uur een concert door Wietse Meinardi (orgel) en Piertje Feenstra (trompet). Zij vertolken werken van onder anderen Bach, Händel, Stanley, Delerue en Toon Hagen.

Het concert is gratis toegankelijk. Reservering is verplicht. Er zijn maximaal honderd zitplaatsen beschikbaar.

Meer informatie: www.orgelkringassen.nl