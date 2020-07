Componist Wouter van Belle wint oeuvreprijs

Componist en organist Wouter van Belle ontvangt de Willem-Vogelprijs voor zijn oeuvre. Van Belle componeerde onlangs nog de Missa Corona, voor het gebruik in rooms-katholieke eucharistievieringen.

„Hij brengt in zijn muziek op bijzondere wijze een verbinding tot stand tussen kerk en wereld, en legt de zingende mens van vandaag een religieus lied in de keel, dat hem geheel en al zichzelf doet blijven”, schrijft kerkmusicus Anton Vernooij over Van Belle. En volgens kerkmusicus Christiaan Winter is „zijn muziek –in de geest van de naamgever van de prijs– steeds naadloos toegesneden op de mogelijkheden en eigenheden van de opdrachtverstrekkende musici en ensembles.”

Van Belle (1958) studeerde orgel en piano aan het (voormalige) Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en is sinds 1985 hoofdorganist van de rooms-katholieke Sint Catharinakathedraal in Utrecht en begeleider van het Kathedrale Koor, het Utrechts Toonkunstkoor en het Haagse Residentie Bachkoor. Van Belle schrijft muziek voor liturgisch gebruik, maar ook liederen en cantates.

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door Stichting De Vertaalslag waar theoloog en schrijver Sytze de Vries werkzaam is om Bijbelse verhalen en Bijbels taalgebruik levend te houden onder een zo breed mogelijk publiek.

De prijs is vernoemd naar de protestantse kerkmusicus Willem Vogel die in 2010 op 90-jarige leeftijd overleed. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. In 2018 ontving Aart de Kort hem. Aan de prijs is een geldbedrag van 1500 euro verbonden.

Het was de bedoeling dat Wouter van Belle zijn prijs in ontvangst zou nemen op het jaarlijkse Oecumenisch Liedfestival. Dat zou in mei in Goes gehouden worden. Het festival is uitgesteld tot oktober 2021, maar De Vertaalslag wilde de toekenning van de prijs niet langer uitstellen.