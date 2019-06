Componist Louis Andriessen viert 80e verjaardag

Louis Andriessen, een van de meest vooraanstaande componisten in Nederland, viert donderdag 6 juni zijn 80e verjaardag.

De componist, die in 1939 in Utrecht werd geboren, stamt uit een muzikale familie. Zijn vader, Hendrik Andriessen (1892-1981), was een bekende organist en componist. Ook Louis’ oudere broer Jurriaan (1925-1996) werkte als componist, terwijl de zussen Caecilia (1931) en Heleen (1921-2000) actief waren als respectievelijk pianist en fluitist.

Louis Andriessen zette zich eind jaren 60 met onder anderen Reinbert de Leeuw, Misha Mengelberg en Peter Schat af tegen het conservatisme in de muziekwereld. Bekend werd de Aktie Notenkraker, waarmee de componisten een vernieuwing van het toenmalige landschap in de klassieke muziek eisten en meer aandacht vroegen voor moderne klassieke muziek. De bekendste actie van de groep was in het Amsterdamse Concertgebouw, waar een voorstelling onder leiding van dirigent Bernard Haitink werd verstoord met een hoop kabaal.

In 1972 richtte Andriessen het orkest De Volharding op, waarmee zijn onconventionele stukken konden worden uitgevoerd. In 1977 volgde het ensemble Hoketus, waarmee Andriessen zijn gelijknamige werk uitvoerde. Zelf speelde Andriessen als pianist in Hoketus, zijn inmiddels overleden vrouw, Jeanette Yanikian, speelde basgitaar.

Belangrijke composities uit die tijd waren ”Mausoleum”, ”Il Principe” en ”De Tijd”. Het werk ”De Staat” zorgde in 1976 voor een doorbraak van Andriessen.

Vanaf de tweede helft van de jaren 80 richtte de componist zich meer en meer op toneelmuziek, filmmuziek en muziektheater. In 2013 schreef hij voor het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) het orkestwerk ”Mysteriën”.

Andriessen is een van de grondleggers van de zogenoemde Haagse School. Zijn muziek onderging sterke invloed van de minimalistische muziek van componisten als Terry Riley en Steve Reich en van het werk van Igor Stravinsky.

Andriessen is als docent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 2004 is hij hoogleraar scheppende kunsten aan de Universiteit Leiden.

Eind vorige maand bracht het ensemble Asko|Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw een programma waarin het de muziek van Andriessen centraal stelde. In Amsterdam, Utrecht en Nijmegen klonken de werken ”Dances” (1991), ”Hoketus” (1976) en ”La Passione” (2002) van de componist.